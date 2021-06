Ativista bielorrusso corta a garganta em tribunal

O ativista bielorrusso Stepan Latypov, detido por protestos contra o atual presidente, cortou o pescoço com uma caneta durante a sessão do tribunal em Minsk, Bielorrússia, esta terça feira. O ato ocorreu depois de Latypov ter sido informado de que as autoridades iriam processar a família caso não confessasse os crimes de que era acusado.

A notícia foi avançada pelos media da oposição e pelo grupo de direitos humanos bielorrusso Viasna-96, que revelaram uma fotografia do preso político a ser transportado numa maca para o hospital De acordo com as informações dadas pela organização, Latypov está estável, mas o seu estado de saúde não foi divulgado na totalidade.

De acordo com a BBC, o réu disse ao pai e a uma amiga, Irina, que compareceram no tribunal para testemunhar, que se não confessasse a culpa dos crimes de que estava a ser acusado, as autoridades bielorrussas iriam puni-lo fisicamente e processar a família e vizinhos.

Stepan levantou-se, tirou a máscara e disse: 'Pai, os polícias disseram-me que serei posto na solitária e que os meus familiares e vizinhos serão processados de acordo com a lei criminal se eu não confessar'", contou Irina à RFE/RL.

O ativista começou depois a cortar o pescoço. "Os polícias não conseguiram abrir a cela do réu durante algum tempo. Desmaiou", acrescentou a testemunha.

Stepan Latypov está preso desde 15 de setembro por protestos contra o atual presidente, Aleksandr Lukashenko, que se encontra no poder há 26 anos.

Nas últimas eleições, em Agosto de 2020, Lukashenko afirmou que teve mais votos do que a opositora, Svetlana Tikhanovskaya. No entanto há suspeitas de fraude nas votações.