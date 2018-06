Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ativista contra abusos sexuais preso sob acusação de pornografia infantil

Joel Davis foi detido esta terça-feira em Manhattan, nos Estados Unidos.

16:25

Joel Davis, um ativista contra o abuso sexual infantil e ex-nomeado para o Prémio Nobel da Paz em 2015, foi preso esta terça-feira sob acusação de pornografia infantil e de tentar explorar sexualmente crianças com idades até aos dois anos.



O homem, que ajudou a fundar uma Instituição contra a violência de género, foi preso em Manhattan, nos Estados Unidos.



Segundo avança o canal de televisão RT, o homem acusado terá trocado mensagens de texto com polícias disfarçados, nas quais admitiu estar sexualmente interessado em crianças de todas as idades.



Depois de ser detido, Joel Davis confessou ter abusado sexualmente de um menino de 13 anos e que mantinha ligações de pornografia infantil por telefone.