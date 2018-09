Ativista das Pussy Riot perde visão, fala e mobilidade. Há suspeitas de envenenamento

Peter Verzilov estava numa sessão em tribunal quando se sentiu mal. Foi hospitalizado em Moscovo.

Veronika Nikulshina, colega de Peter, afirma que o estado do amigo foi avançando de tal forma que não a reconhecia. "D

eixou de me responder, e nem sequer me reconhecia", disse a ativista ao site Meduza.





de toxicologia de um hospital em Sokolniki, em Moscovo e a mãe não tem autorização para ver o filho. A mesma unidade hospitalar refuta a tese de envenenamento e alega que a saúde de Peter está a melhorar.



No Twitter, horas antes do incidente, Peter queixou-se do tratamento que estava a receber das autoridades russas que o detiveram por longos períodos de tempo sem lhe darem comida.



Na mesma rede social, o grupo Pussy Riot fez uma publicação há duas horas onde pedia contactos do "melhor médico de toxicologia".



"Precisamos do contato do melhor médico de toxicologia, o melhor da profissão. Precisamos de uma consulta o mais rápido possível. É para o Peter que foi envenenado", lê-se.





