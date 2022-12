Ativista dos direitos humanos chinesa 'imobilizada' pela aplicação Covid-19

Wang Yu, ativista chinesa reconhecida pelos EUA como Mulher Internacional de Coragem, viu este ano os seus movimentos na China serem restringidos por uma aplicação codificada por cores no telefone, para supostamente proteger as pessoas da Covid-19.

Wang Yu já foi presa, encarcerada e assediada pelo Partido Comunista Chinês pelo seu trabalho como defensora dos direitos humanos, representando diversos grupos perseguidos, como ativistas, elementos da minoria uigure e praticantes de Falun Gong.

Os códigos de saúde tornaram-se omnipresentes na China, com o país a lutar para conter o novo coronavírus, levando o público a um ponto de rutura que desencadeou protestos no final do mês passado.