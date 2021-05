A ativista Patrisse Cullors, cofundadora do movimento antirracista Black Lives Matter (BLM) anunciou a demissão, mas nega que isso tenha a ver com suspeitas de desvios de donativos.



O caso estalou em abril, quando foi noticiado que tem quatro casas em seu nome, que terá comprado com fundos desviado dos cofres do BLM.

