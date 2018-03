Ativista gera o pânico ao saltar de galeria no parlamento holandês

Homem de 65 anos foi identificado como um defensor da legalização da marijuana.

20:47

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 — Frans van Heest (@fcvheest) 22 de março de 2018

Um debate no parlamento holandês foi interrompido depois de um homem ter saltado de uma das galerias e ter provocado pânico entre os presentes, esta quinta-feira, avança a BBC.De acordo com a imprensa holandesa, o homem que protagonizou o momento insólito trata-se de um ativista que luta pela legalização da marijuana.Várias testemunhas que se encontravam no local garantiram que o homem aparentava estar agitado, momentos antes de se amarrar a uma espécie de corrimão e saltar de uma altura de vários metros, naquela que parecia uma tentativa de suicídio.Apesar da violência da queda, a polícia garantiu que o homem de 65 anos sobreviveu ao embate e recebeu tratamento médico, no entanto, não se sabe qual a gravidade do seu estado de saúde. Um vídeo captado no Parlamento mostra a reação, em choque, de um dos deputados, perante o que se passou.O jornal De Telegraaf avança que o ativista terá acampado em frente ao parlamento em Haia durante várias semanas em manifestação pela legalização da marijuana.Recorde-se que na Holanda, apesar de as 'coffee shops' terem autorização para vender pequenas doses de drogas leves, o consumo e venda de doses superiores a cinco gramas para consumo pessoal não é permitido.