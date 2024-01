Ativista pela democracia de Taiwan morre aos 83 anos

Shih Ming-teh, antigo presidente do Partido Democrático Progressista, no poder, e ativista que ajudou a conduzir Taiwan do autoritarismo para a democracia, morreu hoje aos 83 anos, informou a família.

Shih estava a ser tratado no Hospital Geral de Veteranos de Taipé, de acordo com uma declaração da família na página oficial do ex-político na rede social Facebook, que não indicou a causa da morte.

"O nosso pai, Shih Ming-teh, partiu esta segunda-feira, no dia do seu aniversário, para se reunir com os membros da sua família e com os companheiros de armas com quem lutou em todos os momentos", declarou a família. "Quer seja aqui ou no outro lado, ele não está sozinho", lê-se ainda na nota.