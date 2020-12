Ativista presa por denunciar epidemia de Covid-19

A antiga advogada Zhang Zhan, de 37 anos, conhecida como ativista e jornalista cívica, foi esta segunda-feira condenada a quatro anos de cadeia. Zhang, que escreveu vários artigos sobre o surto de Covid em Wuhan, foco inicial do que viria a tornar-se uma pandemia global, foi detida por alegadamente “causar distúrbios”, acusação habitualmente usada contra dissidentes e críticos do regime.









De acordo com o advogado da ativista, a condenação foi decidida poucas horas após o início do julgamento. A ativista foi acusada de “disseminar falsas informações na internet em textos, vídeos e outros meios”. A acusação refere ainda o delito de “aceitar entrevistas para meios de comunicação estrangeiros” nas quais “especulou de forma maliciosa sobre a epidemia de Covid-19”.

Zhang foi detida em maio e está em greve de fome há vários meses, o que, segundo os seus advogados, a deixou em situação de saúde precária.

FAuci alerta para nova escalada de infeções



Peritos em saúde pública dos EUA, entre os quais o infeciologista Anthony Fauci, alertam para uma nova escalada das infeções com Covid na sequência das viagens do período natalício. Recorde-se que os EUA superaram as 333 mil mortes e registaram já quase 20 milhões de casos de infeções (19 145 982).





Alemanha receia negacionistas do vírus



A Alemanha enfrenta uma ameaça crescente de ataques de militantes de extrema-direita que negam a existência da pandemia, alertou esta segunda-feira um responsável da Renânia do Norte-Vestefália. Em outubro, negacionistas atacaram o Koch Institute, em Berlim, com bombas incendiárias e explosivos.