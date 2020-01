Ativista que ia para Taiwan como observadora internacional das eleições detida em Hong Kong

As autoridades de Hong Kong detiveram uma ativista do partido pró-democracia Demosisto que procurava viajar para Taiwan na quinta-feira para acompanhar as presidenciais de sábado na ilha, indicou esta sexta-feira o partido.

Lily Wong, de 26 anos, foi detida - e depois libertada sob fiança - pelo assalto ao Conselho Legislativo a 01 de julho e é acusada de "conspiração para cometer danos criminais", explicou o partido Demosisto numa publicação na rede social Facebook.

O secretário-geral do movimento, Joshua Wong, disse à agência de notícias Efe que a ativista estava a ir para Taiwan para participar nas eleições como observadora internacional.