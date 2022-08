Ativista russo dos direitos humanos pró-Kremlin é atacado em casa

Igor Kaliapin, membro do Conselho de Direitos Humanos russo - ligado ao Kremlin - e fundador da ONG Equipa Contra a Tortura, foi agredido por um homem em casa, numa cidade no oeste da Rússia, disse esta quinta-feira a organização não-governamental.

"Na noite de quarta-feira, Igor Alexandrovich [Kaliapin] foi atacado em casa, localizada numa cidade da região de Nizhni Novogorod", publicou a organização, muito conhecida na Rússia, na rede social Telegram.

A ONG russa também divulgou uma foto do ativista, com o rosto ferido, no hospital para onde foi levado devido a uma suspeita de traumatismo.