Ativista sobrevivente dos bombardeamentos atómicos de Hiroshima morre aos 96 anos

O ativista sobrevivente dos bombardeamentos atómicos de 1945 em Hiroshima, no Japão, Sunao Tsuboi, morreu no sábado aos 96 anos.



No dia 5 de agosto de 1945, Sunao Tsuboi tinha 20 anos e estava a caminho da escola de engenharia quando a primeira bomba atómica da história explodiu. O japonês ficou com o corpo muito queimado.





Cerca de 140 mil pessoas morreram na explosão e Tsuboi dedicou a sua vida a fazer campanhas para a erradicação das armas nucleares. Assim, foi um influente ativista e liderou durante mais de 20 anos a Organização Nacional de Sobreviventes da Bomba Atómica e de Hidrogénio.Em 2016, conheceu Barack Obama, ex-presidente dos EUA, durante a sua visita a Hiroshima. Os dois cumprimentaram-se e conversaram durante um minuto, avança a BBC.

No passado sábado, Tsuboi morreu vítima de anemia. Deixa duas filhas e um filho.