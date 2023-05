Ativistas ambientais largam líquido negro na Fonte de Trevi em Roma. Polícia removeu jovens do local

Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Oggi imbrattata la #FontanadiTrevi. Costoso e complesso il ripristino, sperando che non ci siano danni permanenti. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 21, 2023

Sete jovens ativistas tingiram de preto a água da Fonte de Trevi, em Roma. Ambientalistas largaram líquido negro como protesto contra a utilização de combustíveis fósseis antes de serem afastados do local pelas autoridades, informa a Reuters.A manifestação dos jovens foi vaiada por vários turistas que assistiram à cena no emblemático monumento da capital de Itália. Os jovens do grupo "Ultima Generazione" (Última geração) seguravam cartazes a dizer: "Não vamos pagar por combustíveis fósseis" e "o nosso país está a morrer".O presidente da Câmara de Roma mostrou-se indignado com o ataque a um monumento histórico. "Chega destes atos absurdos contra a nossa herança artística", escreveu no Twitter.Os protestos acontecem num momento em que se verificam cheias na região do nordeste de Itália. O mau tempo provocou a morte de pelo menos 14 pessoas e resultou em mais de 36 mil desalojados.