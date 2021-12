A polícia alemã deteve esta quarta-feira seis ativistas antivacinas que planeavam assassinar o chefe do governo regional da Saxónia, Michael Kretschmer, no âmbito de uma campanha violenta contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19.









Os suspeitos, cinco homens entre os 32 e os 64 anos e uma mulher de 34 anos, foram detidos por forças especiais da polícia numa operação realizada ao início da manhã desta quarta-feira nas cidades de Dresden e Heitenau. Nas buscas terão sido apreendidas pelo menos duas bestas e respetivas munições.

A operação foi lançada na sequência de uma reportagem da cadeia de TV ZDF, que alertou na semana passada que um grupo de radicais antivacinas estava a discutir, na aplicação de mensagens encriptadas Telegram, um alegado plano para assassinar Kretschmer e outros responsáveis regionais. “Os ocupantes de cargos públicos não devem ter medo de manifestar a sua opinião ou de fazer o seu trabalho”, reagiu o chefe do governo regional. A Saxónia tem um dos maiores índices de infeções por Covid-19 no país e também uma das mais baixas taxas de vacinação. Nas últimas semanas, vários políticos e jornalistas receberam cartas com ameaças e pedaços de carne alegadamente infetados com Covid-19, numa campanha intimidatória contra a introdução da vacinação obrigatória.