Ativistas climáticas voltam a atacar e colam-se às 'latas de sopa Campbell' na Austrália

No seguimento dos vários episódios, praticados por ativistas ambientais, que têm ocorrido em vários museus europeus ao longo dos últimos meses, esta quarta-feira registou-se mais um. Duas mulheres colaram-se à obra de arte do pintor Andy Warhol, as "latas de sopa Campbell", que se encontrava na Galeria Nacional de Canberra, na Austrália. Através do ato invasivo, as mulheres exigem que o governo americano deixe de financiar os combustíveis fósseis.Segundo o jornal El País, um porta-voz da polícia da capital americana revelou que a cola que os ativistas utilizaram não era de grande qualidade e que as mulheres conseguiram escapar da galeria antes de serem detidas.O grupo 'Stop Fossil Fuel Subsidies' assumiu a responsabilidade do protesto e publicou esta quarta-feira na rede social Twitter o vídeo que demonstra duas pessoas com perucas a pintar os vidros que protegem a obra de Warhol.Este protesto surge no seguimento de vários episódios semelhantes que ocorreram pela Europa ao longo das últimas semanas. O episódio mais recente ocorreu este sábado, no Museu Nacional do Prado, localizado em Madrid, em que dois ativistas se agarraram aos quadros de Francisco de Goya, "La maja desnuda" e "La maja vestida"