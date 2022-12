Ativistas climáticos bloqueiam túnel do Monte Branco, que liga França e Itália

O trânsito foi cortado esta sexta-feira no túnel alpino do Monte Branco, que liga França e Itália, por um protesto dos apoiantes do grupo italiano de desobediência civil Ultima Generazione e do seu equivalente francês Dernière Rénovation.

O corte do trânsito em ambos os extremos deste túnel rodoviário que liga Chamonix, na Alta Sabóia (França) a Courmayeur, no Vale de Aosta (Itália), foi o mais recente de uma série de protestos controversos que os dois grupos têm organizado para chamar a atenção para a necessidade de agir contra a crise climática.

Cidadãos preocupados com as alterações climáticas simpatizantes do grupo italiano iniciaram o protesto às 12:30 locais (11:30 em Lisboa), segurando uma faixa em que se lia "Ultima Generazione -- Não ao Gás, Não ao Carvão" e interrompendo o trânsito durante cerca de uma hora.