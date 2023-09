Ativistas do clima pintam portão de Brandemburgo em Berlim

Ativistas do clima pintaram, este domingo, com tinta laranja e amarela as colunas do emblemático Portão de Brandemburgo, na capital alemã de Berlim, para exigir o fim da utilização de combustíveis fósseis até 2030."Membros da chamada 'Última Geração' pintaram as colunas do lado leste do Portão de Brandemburgo com tinta laranja de extintores de incêndio durante a manhã", escreveu a polícia de Berlim no Twitter.De acordo com a Reuters, as autoridades prenderam os 14 manifestantes que se encontravam no local e iniciaram uma investigação sobre os danos materiais.O grupo ambientalista "Última Geração" garantiu que não vai parar com os protestos até que as reivindicações sejam ouvidas."Temos de abandonar o petróleo, o gás natural e o carvão, o mais tardar, até 2030", assegurou.