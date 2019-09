Ativistas pedem a Merkel que apoie luta pró-democracia de Hong Kong na visita a Pequim

Vários ativistas de Hong Kong apelaram esta quarta-feira à chanceler alemã, Angela Merkel, que expresse apoio ao movimento pró-democracia do território durante a sua deslocação a Pequim, esta semana.

Numa carta aberta publicada no diário alemão Bild, vários líderes do movimento pró-democracia de Hong Kong, entre eles o proeminente ativista Joshua Wong, pediram a Merkel que recorde "os terrores" do regime comunista da Alemanha Oriental.

"Você viveu em primeira mão os terrores de um governo ditatorial", escreveu Wong, citado pela imprensa local.