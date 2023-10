Ativistas pelo clima invadem palco e interrompem musical "Les Misérables" em Londres

Um grupo de ativistas pelo clima invadiu, na noite desta quinta-feira, o palco do musical "Les Misérables", no teatro Sondheim, em Londres, obrigando à interrupção do espetáculo.Em comunicado, a organização Just Stop Oil diz que cinco apoiantes da causa entraram no palco com faixas cor-de-laranja, onde era possível ler-se as mensagens "Just stop oil" (Apenas parem com o óleo) e "The show can't go on" (O espetáculo não pode continuar)."Por volta das 20h50, prenderam-se ao cenário com cadeados de bicicleta, que os técnicos do teatro não conseguiram retirar", pode ler-se na mesma nota. O caso obrigou à interrupção do espetáculo e, pelas 21h10 o teatro foi evacuado. O espetáculo não continuou depois do protesto.De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, os cinco manifestantes foram detidos.No comunicado, a Just Stop Oil explica que os protestantes apelam a que as pessoas tomem uma posição contra os planos "criminosos do governo para 'esgotar as reservas de petróleo e gás' e para que se juntem à resistência civil contra os novos combustíveis fósseis".