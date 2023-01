Ativistas pintam portão do gabinete do primeiro-ministro francês. Veja as imagens

Dois ativistas climáticos pintaram o portão do gabinete do primeiro-ministro francês, esta quarta-feira, em protesto contra o que a campanha do movimento ambiental Dernière Renovation chamou de "crimes climáticos" cometidos pelo Estado.Os ativistas usavam t-shirts onde tinham escrito: "Quem é o culpado?". Num vídeo é possível ver o momento da detenção dos ativistas.Em declarações à Reuters, o movimento ambiental Dernière Renovation afirmou que o Estado não tinha cumprido os compromissos de ajudar a combater as alterações climáticas.Até ao momento não há reações do gabinete do primeiro-ministro sobre o sucedido.