Ativistas prometem bloquear ruas de Londres contra inação britânica face à crise climática

Os ativistas do movimento de ação ambiental 'Extinction Rebellion' pretendem bloquear as ruas de Londres a partir da próxima semana, em resposta ao que classificam de inação do Governo britânico face à crise climática.

Espera-se que os bloqueios durem no mínimo duas semanas e que mais de 20.000 pessoas participem neles, de acordo com o movimento ambientalista, que organizou uma conferência de imprensa em Londres, na quinta-feira, na qual participaram cerca de 40 representantes do movimento.

Segundo os porta-vozes do grupo, os manifestantes vão ocupar onze áreas estratégicas distribuídas pelo distrito central de Westminster, incluindo Trafalgar Square e a Westminster Bridge.