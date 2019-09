Ativistas unem-se para minuto de silêncio em homenagem a glaciar vítima do aquecimento global

Dezenas de ativistas ambientais uniram-se este domingo em homenagem ao glacial Pizol, que desapareceu devido ao aquecimento global nos Alpes.

O glaciar, no nordeste da Suíça, diminuiu pelo menos 80% do seu volume desde 2006. Um estudo realizado por cientistas suíços considera que pelo menos metade dos glaciares do país podem já não existir em 2050.

O Pizol diminuiu de tal forma que, da perspetiva científica da ativista Alessandra Degiacomi, nunca mais voltará a ser um glaciar, revelou en entrevista à agência de notícias AFP.

Os moradores e ativistas ambientais, muitos deles vestidos de preto, subiram a montanha para prestar homenagem ao que resta do Pizol, na fronteira do Liechtenstein e da Áustria.

O evento foi organizado pela Associação Suíça para a Proteção do Clima (SACP) e aconteceu um dia depois de milhões de pessoas terem saído à rua numa marcha pelo clima, inspirada na ativista Greta Thunberg de 16 anos.