Ativistas vão apresentar queixa contra Câmara Municipal de Lisboa por partilhar dados com Embaixada da Rússia

Os ativistas russos cujos dados foram partilhados anunciaram esta quinta-feira que vão apresentar uma queixa na justiça contra a Câmara Municipal de Lisboa para que tal "não volte a acontecer" com cidadãos portugueses.

"Estamos a falar com vários advogados para ver como proceder com a queixa para que isso não volte a acontecer com os cidadãos portugueses", disse à agência Lusa Ksenia Ashrafullina, uma das organizadoras da manifestação anti-Kremlin e uma das afetadas pela troca de dados entre a autarquia de Lisboa e a embaixada da Rússia.

Na mensagem por escrita enviada à Lusa, Ksenia Ashrafullina afirmou que recebeu o pedido de desculpas do presidente da Câmara de Municipal de Lisboa, Fernando Medina, considerando ser o correto.