Atleta americano recorda momento em que filha se afogou numa piscina

Bode Miller partilha história comovente como alerta para todos os pais.

O esquiador mais condecorado dos Estados Unidos da América, Bode Miller, e sua mulher, Morgan Beck, fizeram mais uma homenagem à filha de 19 meses que morreu afogada numa piscina, a 11 de junho.



Bode Miller, um ex-esquiador olímpico e campeão do mundo estava numa festa com a mulher quando a filha Emeline morreu.

Depois da tragédia, o casal publicou nas redes sociais várias imagem da bebé a explicar o que tinha acontecido.

"Estamos devastados", pode ler-se na primeira fotografia onde Miller anuncia publicamente a morte da filha. "Nunca pensámos experienciar uma dor como esta", acrescentou.





Posteriormente o casal já voltou a publicar fotografias da criança, agora com o objetivo de evitar situações semelhantes no futuro. Assim, foram revelados alguns detalhes do acidente, para que os pais de todas as crianças se mantenham alerta, essencialmente nesta fase do verão.

"Nós queremos agradecer à nossa família, amigos e a todos vós que nos enviam mensagens, estamos realmente agradecidos por isso", disse Bode Miller na sua última publicação, onde avançou que vai promover a angariação de fundos monetários para causas relacionadas com a educação sobre a segurança nas piscinas e praias.



"Queremos que o que aconteceu com a nossa filha ajude a prevenir o maior número possível de afogamentos", concluiu.