Atleta campeão Nicholas Bett morre em acidente de carro

Em 2015, o atleta foi o primeiro queniano a ganhar uma medalha de ouro numa prova mundial de curta distância.

10:20

Nicholas Bett, campeão de 400 metros com barreiras, morreu depois de se despistar e cair numa vala, no Quénia. O atleta de 28 anos acabava de voltar ao seu país, depois de um campeonato onde recebera uma medalha de ouro, na Nigéria.

O campeão seguia para casa em Nairobi, quando se desviou da estrada e acabou por capotar numa vala, sendo declarado o óbito no local do acidente.

Bett deixou um marco numa competição mundial de atletismo, em Pequim, depois de se tornar no primeiro queniano a ganhar uma medalha de ouro numa corrida mundial de curta distância, em 2015.

Além de ter brilhado num campeonato mundial, Nicholas Bett também arrecadou muitas outras medalhas de ouro em competições Africanas.

"Lamentamos imenso ao saber do falecimento repentino de um dos nossos melhores atletas. O atletismo inteiro deixa as suas condolências e fraternidade à família", lamenta um representante do atletismo no Quénia.





BREAKING: 28 year old Beijing World Championship gold medalist Nicholas Bett dies in car crash in Nandi. He had just returned from the Continental Championships pic.twitter.com/ypndezlslh — Mr waddis The Brand (@kipronoenock) 8 de agosto de 2018