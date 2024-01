Atleta de 99 anos bate três recordes mundiais num só dia

Betty Brussel, uma canadiana de 99 anos, bateu três recordes mundiais em apenas um dia. Apesar de não ser a mais rápida na competição, que aconteceu no passado fim de semana, Betty conquistou o recorde mundial de 400 metros livres na categoria dos 100-104 anos, conseguindo demorar menos quatro minutos que o anterior recordista. No mesmo dia, a canadiana conquistou ainda o recorde nos 50 metros de costas e nos 50 metros de bruços."Quando estou a correr, não penso em nada. Não penso em nada. Só conto as voltas, para saber quantas me faltam. Tento sempre encontrar um ritmo que consiga manter - nestas corridas exige-se muito do corpo. E na última volta, bem, dou tudo o que tenho", disse ao The Guardian.A competição guia-se pelo ano de nascimento dos concorrentes para determinar a categoria em que devem participar, e é por essa razão que Betty competiu na categoria 100-104 anos, apesar de ainda ter 99.A mulher conta ao The Guardian que treina duas vezes por semana e que começou a nadar nos anos sessenta."Gosto muito de nadar. Adoro a sensação de deslizar na água e isso faz-me sentir muito bem", diz ao jornal britânico.Betty nasceu na Holanda, em 1924, mas mudou-se com o marido para Gerrit, no Canadá, em 1959. A competição aconteceu em Saanich, na ilha de Vancouver, no Canadá.