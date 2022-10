Atleta iraniana Elnaz Rekabi que competiu sem véu islâmico fica em prisão domiciliária

Rebaki terá sido ameaçada com a apreensão de 100 milhões de riais (cerca de 315 mil euros) da propriedade da família, caso não fizesse a "confissão forçada".



a BBC Persian, as autoridades forçaram a alpinista a fazer uma "confissão forçada" após o regresso do Campeonato Asiático de escalada desportiva, em Seul.

A atleta iraniana que disputou sem 'hijab' os campeonatos asiáticos de escalada, na Coreia do Sul, ficou, esta sexta-feira, em prisão domiciliária.Na quarta-feira, Elnaz Rekabi, de 33 anos, foi recebida como uma heroína pelos seus compatriotas no aeroporto de Teerão, e de acordo com