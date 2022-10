Atleta iraniana que competiu sem hijab pede desculpa e garante que véu caiu de forma "não intencional"

A atleta iraniana Elnaz Rekabi, que concorreu sem o hijab na final das Competições de Alpinismo em Seul, Coreia da Sul, divulgou, esta terça-feira, através das suas redes sociais uma mensagem a referir que está bem e de "regresso ao seu país com o resto da equipa", escreveu.



A mensagem, segundo a Reuters, dizia que não usar o hijab durante a competição não era intencional, acrescentando que "houve uma má programação". "Fui chamada a subir de forma imprevisível", diz.



A Federação Internacional de Escalada Desportiva esteve em contacto com a atleta e estava "a tentar estabelecer os factos". A segurança dos atletas "é primordial e apoiamos o seu direito à liberdade de expressão" acrescentou a federação.





A mensagem nas redes sociais surge após informação avançada pelo jornal

Iranwire de que a atleta iraniana "será directamente transferida do aeroporto para a prisão de Evin", no Irão.O presidente da federação de escalada do Irão, Reza Zarei,No entanto, a embaixada do Irão em Seul, através do twitter veio negar a noticía avançada pelo Iranwire e publicou que "Elnaz Rekabi partiu de Seul para o Irão, no início da manhã de 18 de obturo, com outros membros da equipa".

Ms. Elnaz REKABI, departed from Seoul to Iran, early morning of October 18, 2022, along with the other members of the Team.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in South Korea strongly denies all the fake, false news and disinformation regarding Ms. Elnaz REKABI. pic.twitter.com/053pFWs96m