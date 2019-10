Atleta morre após participar em meia maratona

Um atleta morreu depois de competir na meia maratona de Cardiff, no País de Gales.Segundo avança a BBC, o participante foi visto a ser levado para o Hospital Universitário de Gales, no qual acabou por morrer.De acordo com a mesma fonte, não foi revelada a identidade da vítima mortal."As nossas mais profundas condolências para a família e amigos do atleta que morreu tragicamente após fazer a sua participação no evento", sublinhou Matt Newman, um dos responsáveis da prova.Recorde-se que, em 2018, Ben McDonald, de 25 anos, oriundo de Cardiff, e Dean Fletcher, de 32, entraram em paragem cardíaca e morreram nesta mesma prova, pouco tempo depois de cruzarem a meta. Nessa altura, foi aberta uma investigação que indicou que o casal morreu de causas naturais.