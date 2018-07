Atleta que diz ter 16 anos mas aparenta ter 40 gera polémica

Girmawit Gebrzihair está a participar no Mundial Sub-20 de Atletismo mas a sua idade está a levantar sérias dúvidas nas redes sociais.

Sus hijos y nietos viéndola en la grada corriendo un mundial Sub-20 tendrá 16 años? https://t.co/bKWSRri2lL — Daisel González Cano (@DaiselCano) 12 de julho de 2018

Soooo... you are telling me that Girmawit Gebrzihair is 16... — zdzisiek ruchala (@zdzisiekruchala) 12 de julho de 2018

A cidade finlandesa de Tampere acolhe por estes dias o Mundial Sub-20 de atletismo, um evento que reúne jovens atletas de todo o mundo e que este ano está a causar polémica.No cerne da questão está a etíope Girmawit Gebrzihair, que conquistou a medalha de bronze na prova dos 5000 metros e que desde então tem visto a sua imagem circular nas redes sociais, com os internautas a questionarem a sua verdadeira idade.Na ficha oficial da Associação Internacional de Federações de Atletismo, a atleta está registada com a data de aniversário no dia 21 de novembro de 2001, o que lhe confere 16 anos. No entanto, têm sido muitos aqueles que têm questionado a veracidade do documento, afirmando que a mulher não aparenta ser uma adolescente.A questão que se impôe é agora determinar se esta dúvida levantada não passa de uma mera especulação ou se há realmente suspeitas reais relativamente à participação da atleta na prova.