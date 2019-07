Ator Arturo Fernández morre aos 90 anos

O ator espanhol Arturo Fernández morreu esta quinta-feira aos 90 anos num hospital em Madrid. A notícia foi dada pela mulher, Carmen Quesada.



De acordo com o diário espanhol Madridiario, Fernández encontrava-se internado devido a problemas de saúde.







Arturo Fernández era casado com Carmen Quesada e tinha três filhos, fruto de um relacionamento com a primeira mulher, Isabel Sensat.



O ator foi galardoado com o Prémio Cultura da Comunidade de Madrid, na categoria de Teatro, e com o Prémio Alfonso Ussía. Fernández conquistou ainda, ao longo do seu percurso, outros títulos de reconhecimento pelo seu trabalho enquanto ator.