Ator Daniel Craig diz que prefere ir a bares gay para evitar 'agressividade' dos bares hetero

O ator Daniel Craig, que desempenhou o papel de James Bond, revelou em declarações a um podcast que prefere sair à noite para bares gay para evitar a "agressividade nos bares hetero". Aos 53 anos, Craig confessou para o podcast Lunch With Bruce que frequenta bares gay "desde que se lembra".O protagonista de 'No Time to Die' assumiu que começou a frequentar bares gay enquanto ainda era jovem, porque queria evitar brigas durante as saídas à noite e que aconteciam com maior frequência em bares hetero.Daniel Craig sublinhou que os bares gay são um lugar seguro para se estar. "Não precisas de declarar a tua sexualidade, todos estão tranquilos e bem", atirou. "Eu até podia conhecer mulheres, há muitas que frequentam estes bares pelo mesmo motivo", acrescentou.