Ator de Nanny McPhee morre subitamente aos 25 anos durante corrida

Raphael Coleman, a antiga estrela de Nanny McPhee, morreu esta sexta-feira subitamente aos 25 anos, durante uma corrida.A confirmação é dada pela mãe e padrasto do jovem ator através do Facebook. Segundo os mesmos, o jovem não sofria nenhum problema de saúde conhecido que levasse a uma morte como esta.A mãe afirma, numa publicação no Twitter, que o filho morreu "a fazer o que amava" tendo sido um ativista da Extinction Rebellion - um grupo que luta por ações políticas pela defesa do clima - nos últimos anos da sua vida. Dentro do grupo ganhou a alcunha de Iggy Fox.

"Descanse em paz, meu querido filho Raphael Coleman, também conhecido como Iggy Fox. Ele morreu a fazer o que amava, a trabalhar pela causa mais nobre de todas. A sua família não podia estar mais orgulhosa", escreveu Liz no Twitter.

Raphael interpretou Eric Brown no filme Nanny McPhee, em 2005.