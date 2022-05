Ator espanhol Chete Lera morre em acidente rodoviário em Málaga

O ator Chete Lera morreu esta quinta-feira num acidente rodoviário, em Rincón de la Victoria, Málaga, Espanha, aos 72 anos.



De acordo com as autoridades de Andaluzia, Espanha, citadas pelo El País, o carro de Lera despistou-se e caiu numa ravina com cerca de 50 metros. O ator espanhol era o único ocupante do veículo e morreu no local.





O ator participou em filmes emblemáticos do cinema espanhol como La ardilla Roja (1992), Segredos do coração (1996), Família (1996) e Bairro (1998).