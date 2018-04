Ator fez-se passar por mulher para filmar vídeos íntimos

Diego Silva tentou extorquir dinheiro às vítimas.

O ator Diego Saraiva Soares, de 27 anos, foi preso em São Paulo, no Brasil, por tentar extorquir dinheiro sob ameaça de divulgar vídeos íntimos.

De acordo com o site G1, duas das vítimas do ator, que se fez passar por mulher para conseguir as imagens, vão processá-lo.

Diego foi preso em flagrante, na semana passada, no momento em que recolhia um envelope de dinheiro que, alegadamente, seria pago por um advogado de 26 anos chantageado pelo ator há algum tempo. Contudo, foi surpreendido pela polícia ao chegar ao local. A vítima, que seria lesada em 11 mil reais, cerca de 2700 euros, já tinha entregado ao artista cerca de 5 mil reais, o correspondente a mil euros.

Já na esquadra, Diego admitiu o crime e quis devolver os 5 mil euros ao advogado.

Engana com perfil falso

Diego enganou várias pessoas com um perfil falso que criou numa rede social. O ator utilizava o nome de Michele Dias para atrair as vítimas. Depois, ligava a webcam e simulava conversas íntimas enquanto gravava as imagens transmitidas pelos homens para, depois, os chantagear e ameaçar.

Além do advogado que apresentou queixa na polícia, também um empresário, de 24 anos, foi vítima chantagem, mas ao não ceder, viu as suas imagens íntimas serem publicadas nas redes sociais.