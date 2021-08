O ator Jay Pickett morreu esta sexta-feira aos 60 anos, durante as gravações do filme 'Treasure Valley'.



De acordo com o USA Today, o ator terá sofrido um enfarte quando se preparava para gravar mais uma cena do filme, em específico uma onde andava de cavalo.





A esta produção de Jay, o ator era uma figura popular no cinema, nomeadamente pelas participações em 'General Hospital', onde dava vida ao detetive David Harper e 'Port Charles'.