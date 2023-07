Ator Kevin Spacey ilibado de nove acusações de crimes sexuais

O ator norte-americano Kevin Spacey, de 64 anos, foi esta quarta-feira absolvido de nove acusações de crimes sexuais.De acordo com a Reuters, o ator começou a chorar no banco dos réus quando o júri pronunciou o veredito de inocência.Após mais de 12 horas de deliberação, o júri absolveu o ator norte-americano, vencedor de um Óscar, de nove acusações, incluindo agressão sexual, levar uma pessoa a participar numa atividade sexual sem consentimento e levar uma pessoa a participar numa atividade sexual com penetração.Segundo a mesma fonte, durante o julgamento de quatro semanas no Southwark Crown Court, os jurados foram informados pelos procuradores de que o ator tinha apalpado agressivamente três dos homens em incidentes ocorridos entre 2004 e 2013 na Grã-Bretanha, quando trabalhava no teatro Old Vic de Londres.