O ator espanhol Luis Lorenzo e a esposa, Arancha Palomino, foram presos pela Guarda Civil esta quarta-feira, em Rivas-Vaciamadrid, devido a suspeitas de assassinato da tia de Arancha.



Fontes da Guarda Civil confirmaram que o casal queria herdar a casa da tia da esposa de Luis Lorenzo e, por isso, envenenaram-na.

, há cerca um ano, a companheira do ator, Arancha Palomino, convidou Isabel, uma tia de 85 anos, viúva, que vivia nas Astúrias, para ir a sua casa.A mulher morreu em junho de 2021 na moradia do casal, aparentemente por morte natural. No entanto, uma autópsia posterior exigida pelo irmão da falecida deu origem a suspeitas de que a tia de Arancha poderia ter sido envenenada.