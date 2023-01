Ator recebe pagamento há 25 anos por ter participado nas gravações do filme Titanic

Reece Thompson, que interpretou uma criança irlandesa no filme Titanic, partilhou que ainda recebe pagamentos após 25 anos da estreia. Quando Reece assumiu o papel, tinha apenas cinco anos de idade. O rapaz deu vida a um jovem passageiro de terceira classe que morre ao lado da mãe e irmã após Titanic afundar e ainda hoje recebe pagamentos pela sua participação.A sua parte no filme pode ter sido pequena, mas foi importante pois refletiu a realidade de muitos passageiros de terceira classe.Hoje, Reece é o diretor de marketing digital da Brian Head Resort, uma instalação de esqui e snowboard em Utah, nos EUA. O homem disse, segundo o The Mirror, que não se lembra do seu papel no Titanic.No entanto, todos os anos é recordado da sua parte quando recebe royalties.A carreira de ator de Reece começou como modelo infantil, quando assinou um contrato com um agente de talentos depois de ganhar um concurso.Esse agente deu à sua mãe a escolha entre dois papéis para Reece - protagonizar um anúncio numa estação de serviço ou uma oportunidade de desempenhar um papel no Titanic. "Acabou por ser um dos filmes mais grandiosos da história, por isso é bastante bizarro em retrospectiva", disse Thompson ao Business Insider.