Ator surge em vídeo ao lado da irmã morta que sofria de coronavírus: 'Ninguém nos ajuda'

O ator italiano Luca Franzese incendiou as redes sociais ao partilhar um vídeo aterrador onde surge ao lado do corpo da irmã Teresa, de 47 anos."Ninguém nos ajuda. Fomos abandonados", disse o artista que se tornou popular na Itália pela sua participação na série "Gomorra".No vídeo, Luca afirma que a irmã tinha morrido há cerca de 24 horas, após apresentar sintomas de gripe e da sua condição ter piorado. Apesar de ser epilética e pertencer a um grupo de alto risco, a família não conseguiu que um médico se deslocasse até à residência, uma vez que a mulher não tinha sido ainda testada para coronavírus.O diagnóstico só chegou após o óbito: Teresa tinha contraído Covid-19, tendo sido essa a provável causa da sua morte. Esse anúncio foi feito num segundo vídeo publicado no Facebook do ator, onde este explica que provavelmente também estará infetado uma vez que tentou reanimar a irmã através de respiração boca a boca. Desde então que toda a sua família ficou de quarentena em casa, em Nápoles.