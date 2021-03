Ator Will Smith diz que nunca conheceu uma pessoa racista que fosse inteligente

"Cresci com a impressão de que os racistas e o racismo são estúpidos". É assim que o ator americano Will Smith aborda a questão do racismo num podcast de carácter político intitulado Pod Saves America.



Smith afirma que nunca conheceu uma pessoa racista que considerasse inteligente e revela que só foi chamado de 'nigger' (insulto racial que se pode traduzir como 'negro' e que a partir de meados do século XX, em especial nos EUA, se tornou fortemente ofensivo) cinco ou seis vezes na sua vida.



No podcast, onde aborda a sua experiência pessoal relativamente ao racismo, Smith afirma que "afortunadamente" para a sua mente, nunca ouviu alguém inteligente referir-se a si de forma racista.



Para a estrela de I Am Legend, a educação é a melhor arma para combater a ignorância e o racismo que ainda persistem nos Estados Unidos, e no mundo, em pleno século XXI.



"Felizmente, a ignorância prevalece mais do que o mal, então sempre fui encorajado que o processo de educação e compreensão poderia aliviar alguns dos aspectos mais perigosos e difíceis do racismo que infelizmente estão embutidos nas próprias fibras de nosso país", concluiu.