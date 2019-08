Atriz de Game of Thrones acusa serviços sociais de Israel de lhe raptarem a filha de oito meses

Josephine Gillan, atriz que interpretou uma prostituta na série de sucesso Game of Thrones, está a acusar os serviços sociais israelitas de lhe terem raptado a filha de oito meses.



A atriz britânica de 31 anos afirma que a filha, Gloria, foi levada pelos serviços sociais quando estava ao cuidado de uma amiga. Num vídeo partilhado por Josephine é possível ver a menina a ser levada por uma mulher a meio da noite com a supervisão de dois homens com uniforme.





Gloria estava ao cuidado de uma amiga de Gillan enquanto esta se encontrava a fazer terapia para depressão pós-parto. A terapia foi mesmo aconselhada pelos serviços sociais e as autoridades autorizaram que Gloria ficasse ao cuidado da amiga da atriz.Apesar de o acordo com as autoridades de que Gloria ficaria com a amiga de Josephine, a menina foi levada pelos funcionários dos serviços sociais sem explicação à mãe e com ameaças à amiga desta.

"O momento perturbador em que os serviços sociais israelitas raptaram a minha bebé às 00h30 de domingo! A minha amiga suplicou, mas foi ameaçada de seria detida caso não entregasse a minha bebé", escreveu a atriz.





Nothing but sick twisted #socialworkers #socialservices trying to ruin lives and separate a baby from its mother that hasn't done anything wrong! They kidnapped my baby!!! https://t.co/E5BOYTis8X — josephine gillan (@Officialmarei) August 8, 2019

Gillan mudou-se para Israel pouco antes do nascimento da sua filha. Antes de aparecer na série, Gillan ganhava a vida como prostituta e fazia vídeos para adultos. Em 2016 revelou ao jornal britânico Mail On Sunday que a série lhe mudou a vida ao tirá-la da vida de prostituição.