Mollie Fitzgerald, atriz do filme "Capitão América", foi acusada de homicídio em segundo grau por ter, alegadamente, esfaqueado a mãe até à morte.A atriz de 38 anos foi detida esta terça-feira em Olathe, no estado norte-amerinano do Kansas.Fitzgerald foi acusada 11 dias depois da mãe Patricia "Tee" Fitzgerald, de 68 anos, ter sido encontrada morta dentro da sua casa no dia 20 de dezembro.Segundo relatos avançados pela TMZ, a polícia foi chamada para uma altercação com arma e Mollie foi encontrada no local e levada para o hospital com ferimentos ligeiros.A atriz deverá comparecer em tribunal esta quinta-feira. Ainda não é conhecido o motivo que levou ao ataque.

Fitzgerald interpretou o papel de Stark Girl em 2011 no filme da Marvel e também participou como diretora e produtora de curtas-metragens de baixo orçamento.