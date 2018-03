Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz grávida tem acidente e filha de quatro anos morre

Ruthie Ann Miles está hospitalizada. Criança morreu no local.

17:58

A atriz Ruthie Ann Miles, conhecida pelos seus projetos na Broadway, esteve envolvida num acidente de viação em Brooklyn, Nova Iorque, onde a sua filha de quatro anos, Abigail, perdeu a vida. A vencedora de um prémio Tony, que está grávida pela segunda vez, está hospitalizada na sequência do embate mas estável.



O carro onde a atriz seguia estava a ser conduzido por uma amiga quando um outro veículo, que tinha acabado de passar um sinal vermelho, se enfaixou. O acidente ocorreu ao início da tarde desta segunda-feira.



Além de Abigail, também o filho de um ano da amiga da atriz morreu como consequência do incidente. As duas crianças foram declaradas mortas no local.



O jornal local Daily News revela que o condutor do veículo que provocou o embate não se lembra do que aconteceu por ter sofrido um traumatismo.