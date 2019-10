Atriz morde joelho de passageira e ataca outras duas mulheres durante viagem de comboio

Uma atriz inglesa mordeu uma mulher no joelho durante uma viagem de comboio e deixou a vítima com uma cicatriz para o resto da vida, em Newbury, Inglaterra.Segundo avança o jornal britânico Metro, Eliza Peereboom, de 23 anos, é acusada de atacar três mulheres, uma das quais mordendo-a, quando estava de regresso a casa depois de ter estado no hipódromo de Newbury."Quando ela se levantou, sentiu alguém a puxar-lhe o cabelo com força. Houve pessoas que tentaram separá-las. Uma delas sofreu também uma lesão no tornozelo", sublinhou uma testemunha, de acordo com a mesma fonte."Fui mordida logo acima do joelho. Gritei, fui expulsa do comboio e ela ficou lá dentro. Tenho uma marca para toda a vida e ainda me puxou os cabelos", revelou a vítima ao jornal.A investigação ao caso continua a decorrer.