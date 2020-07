A atriz Olivia de Havilland, atriz do filme "Tudo o Vento Levou" (Gone with the Wind, em inglês) morreu este domingo aos 104 anos, de causas naturais, em Paris.A atriz era a última artista viva do elenco do icónico filme datado de 1939.

Havilland interpretou Melanie Hamilton Wilkes, uma amiga, vista como rival da protagonista Scarlett O'Hara.



A atriz ganhou dois óscares pelos papéis nos filmes Lágrimas de Mãe (To Each His Own -1946) e A Herdeira (The Heiress - 1949).