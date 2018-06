Até ao momento, o motivo do atropelamento e fuga são desconhecidos. Na página oficial do Festival no Twitter, a equipa de organização lamenta a situação.

Vanochtend vroeg heeft een voertuig op de openbare weg (Mensheggerweg) 4 mensen aangereden. Hierbij zijn slachtoffers gevallen waaronder een dodelijk slachtoffer. De organisatie van @pinkpopfest is diep geschokt en leeft mee met de slachtoffers en familie. Meer informatie volgt. — Pinkpop festival (@pinkpopfest) 18 de junho de 2018