Atropelamento em marcha LGBT nos EUA foi "acidente trágico", defende polícia

O atropelamento, que provocou no sábado um morto e um ferido numa marcha de LGBT em Wilton Manors, no estado da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, foi um "acidente trágico", disseram no domingo as autoridades.

No sábado, o condutor de uma carrinha que atropelou participantes num desfile LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) foi detido pela polícia, levantando questões sobre se o incidente teria sido intencional.

"Hoje [domingo] sabemos que o incidente de ontem foi um acidente trágico, e não um ato criminoso dirigido contra uma pessoa ou contra um qualquer grupo de pessoas", disse a polícia de Wilton Manors, localidade situada perto de Fort Lauderdale, em comunicado.