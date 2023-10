Atropelamento por autocarro sem travões provoca três mortos em Espanha

Três pessoas morreram depois de terem sido atropeladas, esta segunda-feira, por um autocarro que ficou sem travões e embateu na lateral de um centro comercial, em Cádiz, Espanha, informam fontes policiais espanholas.Segundo o 20minutos, o acidente aconteceu quando o autocarro, que entrava na cidade de Cádiz através de uma nova ponte íngreme, ficou sem travões. O veículo entrou em contramão e embateu nas laterais do centro comercial El Corte Inglés. O número de feridos ainda é desconhecido.O autocarro transportava estudantes de enfermagem e de medicina, segundo o jornal local La Voz de Cádiz."Chocado com a notícia de um infeliz acidente em Cádiz. Um autocarro atropelou várias pessoas, causando pelo menos três mortos e vários feridos", disse o presidente da Junta de Andaluzia, Juanma Moreno, acrescentando que os serviços de emergência estão a assistir as pessoas afetadas.