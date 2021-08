Atropelamento provoca um morto e cinco feridos em Espanha

Uma mulher de 61 anos morreu e mais cinco pessoas ficaram feridas depois de terem sido atropeladas por um automóvel numa esplanada em Ponferrada, Espanha.

Várias testemunhas que se encontravam no local referiram ao jornal AS que o condutor era um homem de 85 anos que circulava em excesso de velocidade e perdeu o controlo da viatura. O carro saiu da estrada, entrou em contramão e acabou por atingir a esplanada do bar.





?? Vídeo de las cámaras de seguridad momentos antes del atropello de Ponferrada. Se ve al conductor por una avenida en dirección contraria. pic.twitter.com/E2LClKZmPe — Cuerpos instituciones unidos España.CIUE (@Cuerpospolicia1) August 20, 2021

O trânsito foi cortado e todas as pessoas envolvidas no acidente foram transferidas para o hospital. A polícia encontra-se a investigar as imagens para perceber se o homem circulava em excesso de velocidade.



O presidente da Câmara de Ponferrada, Oligario Ramón, visitou o local e qualificou o incidente como "incompreensível".