Audi multada em 800 milhões de euros na Alemanha por alterações dos motores a diesel

Pagamento vai ter um impacto negativo nos resultados da empresa no final do ano.

10:47

O construtor de automóveis Audi, do grupo Volkswagen, vai pagar uma multa 800 milhões de euros na Alemanha pela alteração indevida dos motores a 'diesel', anunciou esta terça-feira o grupo empresarial.



"A Audi aceita a multa imposta pelo tribunal de Munique", refere o grupo Volkswagen acrescentando que o pagamento vai ter um impacto negativo nos resultados da empresa no final do ano.